8 liebevolle Geschenkideen zum Muttertag

Ein Buch über Mama

Dieses Geschenk ist einzigartig, weil es ganz individuell gestaltet werden kann. Die Geschichte handelt von der besonderen Beziehung zwischen Mama und Kind – und darüber, wie sie vom ersten Herzschlag an gemeinsam das neue Leben entdecken. Das Schöne daran: Name, Geschlecht, Hautfarbe, Frisur, Kleidung und Accessoires können selbst kreiert werden. Ein ganz persönliches Geschenk also.

Das Buch kostet etwa 30 Euro.