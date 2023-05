"Toll, dass er sich nachmittags um sein Kind kümmert!" Wie bitte!???

Arbeitende Mütter auf dem Spielplatz: "Die arme Kleine, ihre Mutter arbeitet immer bis 16 Uhr"

Es ist 16:30 Uhr. Während der Vater am Sandkastenrand sitzt, kommt eine andere Mutter mit ihrer Tochter auf den Spielplatz. "Die arme Kleine, ihre Mutter arbeitet immer bis 16 Uhr", wispert es am Sandkastenrand. "Der ist die Arbeit wichtiger als ihr Kind", antwortet die andere. Die vollzeitarbeitende Mutter klemmt sich das Handy unters Ohr und während sie ihrer Tochter auf die Rutsche hilft, schallen Wortfetzen herüber: "Müssen wir im Meeting besprechen. Ich schick gleich 'ne Mail." Am Sandkastenrand werden die Augen verdreht: "Die arbeitet selbst noch auf dem Spielplatz, anstatt mit ihrer Tochter zu spielen."

Die Mutter setzt sich auch an den Sandkasten, tippt auf ihrem Handy herum, während ihre Tochter einen Sandkuchen backt. Als das Mädchen ihr das Sandförmchen reicht, sagt sie "lecker", kippt den Sand aus und tippt weiter auf ihrem Handy herum. "Was für eine Rabenmutter", tuschelt es ein paar Meter weiter. "Da ist das Kind den ganzen Tag im Kindergarten und noch nicht mal jetzt hat sie Zeit für das Kind", tuschelt es zurück.

Zweierlei Maß. Sie machen beide genau das Gleiche.

Der engagierte Vater und die Rabenmutter. Aber er ist halt ein Er. Und sie ist halt eine Sie. Väter werden dafür gefeiert, dass sie das machen, was die meisten Mütter eh ständig machen. Kennt ihr das?