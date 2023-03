Erwischt! Outet man sich mit Handykette direkt als Mama?

Aber bleibt die Frage aus: Outet man sich mit den Teilen als Voll-Muddi? Weil: längst out ...!

Kurzer Marktcheck

Fakt ist: Es gibt noch Handyketten zu kaufen. Und ja ich sehe auf der Straße (teilweise sehr junge) Frauen mit Handyketten, die wohl noch keine Mütter sind ...!?

Um es genauer zu erfahren, frage ich bei einer nach, die es wissen muss. Anna-Lena Junge ist Mode-Redakteurin bei Grazia, 26 und noch keine Mama, kennt aber aus ihrem Umfeld viele. Ihr Fashion-Urteil: "Die Nicht-Mamas unter uns setzen lieber auf angesagte, kurze Handyketten im 2000er-Style, die man an der Seite der Hülle befestigt. Handyketten sieht man eher weniger in den aktuellen Mode-Trends." Ups! "... was aber nicht heißen soll, dass man sie nicht tragen kann. In meinem Umfeld greifen die Mütter zu Handyketten, da sie einfach praktisch sind", beruhigt mich Anna-Lena. Puh, ich setze also in diesem Fall auf Pragmatismus – und oute mich mit meiner Handykette als echte Mom. ;-) Und in drei, vier Jahren dann so, mit kurzer Handykette: