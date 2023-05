"Liebe Mama, wasch bitte deine Wäsche, dein Kind kann auch mal warten!"

"Lass die Wäsche liegen!" Und dann?

Mit der Ironie im Internet ist es ja immer so eine Sache. Ich hoffe, in den obigen Zeilen war sie deutlich genug. Denn nein, ich will beim besten Willen niemandem dazu raten, jede einzelne Sekunde des Tages ausschließlich auf das eigene Kind fokussiert zu sein. Im Gegenteil: Ich frage mich, warum in aller Welt und bei ALL den Dingen, um die wir Eltern uns schon Gedanken machen müssen, uns nun auch noch ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn wir unsere Aufmerksamkeit für wenige Momente von unseren großartigen Kindern abwenden – um uns etwas so Notwendigem wie dem Haushalt zu widmen!

"Liebe Mama: Lass heute mal die Wäsche liegen!" lese ich in einem Artikel, der mir auf Facebook empfohlen wird. "Der Abwasch kann warten – deine Kinder müssen das nicht!" prangt auf einem Meme, das gleich Dutzende von Insta-Moms in ihren Stories teilen. Und mein absoluter Anti-Favorit, die ungekrönte Königin der Ich-mache-dir-jetzt-sofort-ein-schlechtes-Gewissen-Sprüche auf allen Social-Media-Kanälen: "Vergiss nie: Dein Alltag ist ihre Kindheit!"

Wenn der Abwasch wartet, stinkt er

Natürlich ist mein Alltag ihre Kindheit. Aber ihre Kindheit ist eben auch mein Alltag. Und es tut mir leid, wenn ich hier irgendwem die märchenhafte Illusion raube, aber: Wenn ich heute die Wäsche liegen lasse, um mich dem Paw-Patrol-Rollenspiel meiner Tochter zu widmen, dann – Überraschung! – liegt die morgen noch immer da. Plus natürlich die nächste Ladung, die mittlerweile hinzugekommen ist. Lass ich die dann auch liegen, um erneut den Augenblick mit meiner Tochter zu genießen? Kommt dann eines Tages die heilige Wäsche-Fee und übernimmt, weil ich mich so vorbildlich rund um die Uhr den Bedürfnissen meiner Kinder gewidmet habe? Ach so, und eins noch, liebe Instagram-Meme-Designer: Es ist ein Trugschluss, dass der Abwasch warten kann. Also: Er kann schon, aber dann stinkt er. Und schimmelt. Und dann dauert es doppelt so lange, alles sauber zu kriegen.

Zufälligerweise schreibe ich diesen Text am Weltfrauentag, deshalb sollte ich folgendem Missverständnis vermutlich direkt vorbeugen: Es geht hier nicht um "aber dein Mann kann doch auch mal …" oder "dann kann der Papa ja übernehmen". Keine Sorge: Wir teilen uns die Haushaltsarbeiten fair auf! Und ganz im Ernst: Ich würde meinem Mann einen Vogel zeigen, wenn er dran ist mit der Wäsche, dem Müll oder was auch immer, und – anstatt diese Dinge erledigt zu haben – mir strahlend mitteilt, er habe lieber "den Augenblick mit unseren Kindern genossen"! Ja und jetzt? Wer genießt jetzt den Augenblick mit dem Restmüll und dem Staubsauger?