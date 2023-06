"Warum ich Kinder bei meiner Hochzeit ausgeladen habe"

Einladungen mit Ausladung

Die Entscheidung stand also schnell fest. Das Ganze an unsere Gäste zu formulieren, brach mir aber mehr als einen Zacken aus der Krone. Sämtliche Versuche, einen soliden Text in die Einladungen zu schreiben, klangen entweder nach piekfeinem Gala-Dinner oder hatten einen schwer süffisanten Touch (danke für nichts, ChatGPT!). Am Ende sprachen wir es einfach bei allen Freunden persönlich an. Und, (eigentlich keine) Überraschung: Niemand nahm uns das krumm! Die meisten wären ohnehin nicht mit Kind angereist, weil sie ausgiebig feiern und nicht im Kopf die Stunden bis zum Aufstehen zählen wollen.

Zugegeben, meine Tochter ist etwas traurig, dass sie nach dem Abendessen, wenn ihre Lieblingscousine nach Hause geht, kein Kind mehr zum Spielen hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie es am Ende ziemlich toll finden wird, die Heldin des Abends zu sein und ganz viel Exklusiv-Aufmerksamkeit von den Omas, Opas und allen Freunden bekommt. Morgens, zur Trauung, kommen dafür übrigens fast alle Kinder mit – darüber freue ich mich sehr, denn es lockert die Stimmung ungemein auf und ich hoffe, dass mindestens ein Kind nicht stillsitzen möchte und ein wenig Aufmerksamkeit von uns auf sich umlenkt.

Ja, Kinder gehören in die Mitte der Gesellschaft, aber es ist auch okay, die seltenen Gelegenheiten mal "kinderlos" zu sein voll mitzunehmen, oder?