8 schöne Ideen, wie ihr den Muttertag verbringen könnt

1. Picknick im Grünen

Ein Picknick ist für die ganze Familie eine schöne Sache. Kinder lieben es und ihr könnt gemeinsame Zeit an der frischen Luft verbringen. Mit ein paar leckeren Snacks und Getränken dabei – und natürlich einer Picknickdecke – habt ihr schon alles, was ihr braucht. Wer Lust hat, nimmt noch ein Brettspiel oder einen Ball mit. So wird der Tag auch für eure Kleinen spannend.

2. Macht eine Aktivität in eurer Umgebung

Das kennen wir alle, wir wohnen direkt an der Alster und haben noch nie eine Hafenrundfahrt gemacht. Oder wir laufen immer wieder an dem Museum vorbei, in das wir irgendwann unbedingt mal reinwollten. Und nicht nur in der Stadt gibt es eine Reihe an möglichen Aktivitäten, auch wer etwas außerhalb lebt, hat jetzt sicher das ein oder andere im Kopf – vielleicht ist es ja das Hofcafé um die Ecke oder eine kleine Kutschfahrt durch die Heide? Nehmt euch am Muttertag doch einfach ganz bewusst vor, genau diese Aktivität endlich zu machen.