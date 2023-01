So rührend: Junge singt für sein Down-Syndrom-Geschwisterchen

Geschwisterliebe ist einfach etwas ganz Besonderes. Und kann unglaublich schöne Formen annehmen. Vor allem in diesem Fall: In einem Facebook-Video singt ein kleiner Junge ein Lied mit, während er seinen Babybruder (der die Chromosomenstörung Down-Syndrom hat) auf dem Arm hält. Ganz intensiv schauen sich die beiden an, das Baby scheint aufmerksam zuzuhören.