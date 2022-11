Feiern wir Weihnachten 2022 OHNE Beleuchtung, um Strom zu sparen?

Stecker ziehen, Schalter aus! Weihnachten 2022 im Dunkeln?

Es gibt sicherlich leidenschaftlichere Weihnachtsfans als mich, aber bei dieser Meldung musste auch ich erstmal in mich gehen: "Bleibt es in diesem Jahr dunkel?" titelt Tagesschau.de heute früh und bezieht sich damit auf einen Vorschlag der Deutschen Umwelthilfe. Ihr Geschäftsführer Jürgen Resch schlug in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor, Weihnachten 2022 auf die Beleuchtung zu verzichten. Und zwar in Städten und auch in Privathaushalten! Er nennt den Verzicht in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse sogar eine "Selbstverständlichkeit": "Angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Energie­knappheit, aber auch aus Gründen des Klimaschutzes sollten wir einmal innehalten." Bei dieser Ansage werden die meisten von uns sicherlich erstmal ordentlich schlucken. Leuchtende Häuserfassaden, ganze Straßenzüge voller Weihnachtslichter, den wunderschön strahlenden Weihnachtsbaum, gemütliche Weihnachtsmärkte mit lauter Lichterketten, Spielzeuggeschäfte, die ihre Schaufenster weihnachtlich dekoriert haben ... und dann einfach den Stecker ziehen?! Schalter aus! Wie sollen wir das nur unseren Kindern erklären?