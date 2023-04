Kinder durch Samenspende: Was viele Eltern falschmachen ...

Die Wissenschaftler begleiteten für ihre Studie 65 Familien. Das Ergebnis: Wurden die Kinder noch vor Schuleintritt über ihre Zeugung aufgeklärt, ist ihr Verhältnis zu ihren Eltern im Erwachsenenalter vergleichbar mit dem leiblicher Kinder. Sie empfinden auch keine negativen Gefühle im Hinblick auf ihre Zeugung.

Auch die Mütter empfinden keinen Nachteil

Offenbar profitieren auch die Mütter davon, ihren Kindern gegenüber schon vorm siebten Lebensjahr Farbe zu bekennen. So wurden in diesen Familie bessere Kommunikation und stärkere Bindungen festgestellt als in Familien, in denen lange ein Geheimnis um die biologische Herkunft gemacht wurde.

Einen Unterschied gibt es allerdings bei Frauen, die ein Kind durch Eizellspende – die zwar nicht in Deutschland, aber in vielen europäischen Ländern erlaubt ist – zur Welt brachten. Sie empfinden die familiären Beziehungen oft als etwas schlechter. Den Kindern, die durch Eizellspenden entstanden sind, fehlt hingegen nichts.