Aber warum sind auch Kinderfilme darunter? Das liegt daran, dass die Macher eine gesonderte Feiertagsfreigabe beantragen müssen. Bei manchen Filmen wie "Heidi" wurde das nicht gemacht – und so landete auch dieser völlig harmlose Streifen auf der Liste.

Filmverbote teilweise veraltet

700 Filme klingt nach einer ganzen Menge, aber man muss wissen, dass die Verbotsliste schon vor Jahrzehnten erstellt wurde. Die Kriterien wurden inzwischen so weit gelockert, dass in den vergangenen Jahren nur wenige neue Filme auf die Liste kamen. Keine Sorge also: Paw Patrol und Peppa Wutz werden also sicher nicht Gefahr laufen, auch noch verbannt zu werden ...