Zweifachmama wünscht sich: "Liebe Kinder, bitte erinnert euch später an diesen Moment!"

Die unangenehme Phase seiner Schulzeit (und sie war wirklich dramatisch) dauerte gerade einmal drei Wochen, dann fand mein Sohn Freunde in und Freude an der Schule. Seither waren drei Jahre vergangen und irgendwie war ich stets davon ausgegangen, dass sein Unterbewusstsein diesen heftigen, aber kurzen "Fehlstart" verdrängen würde. Ja, ich hatte gehofft und gedacht, dass mein Sohn von der Grundschule nur die schönen Zeiten mit der großen Pause, seiner Fußball-Clique und der Klassenfahrt zum Bauernhof abspeichern würde. Aber so ist es nicht: Genau wie ich erinnert mein Sohn sich ganz genau an "die schlimme Zeit". Und an diesem Tag erzählt er mir so detailliert und ausführlich von einzelnen Situationen aus seinen ersten Schulwochen, von Momenten, in denen er weinend im Klassenzimmer saß und mich vermisst hat, dass mir bewusst wird: Das sind Erinnerungen, die bleiben werden. Für immer.

Werden Erinnerungen schlimmer mit der Zeit?

Als die Erkenntnis sich gesetzt hat, wird mir übel. Das war’s, ich kann es nicht mehr ändern: Mein Sohn hat den Schulstart auf ewig als "schlimm" abgespeichert. Und wer weiß, wie sich diese gedankliche Notiz im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickeln wird! Wird das Erlebte in seiner Erinnerung mit den Jahren dramatischer werden? Sollte er je von einer Psychologin gefragt werden, ob er eine glückliche Kindheit hatte, wird er dann sagen "Nun ja, in der Schule hatte ich es schwer."? Und was, wenn seine eigenen Kinder eines Tages kurz vor der Einschulung stehen und sich aufgeregt auf ihre Schultüte freuen? Wird dann mein Sohn, ihr Vater, ihr Vorbild, vor ihnen stehen und ihnen mit grimmiger Miene sagen: "Mhh, freut euch nicht zu früh, bei Papa war die Schule richtig schlimm, ich habe da GANZ viel geweint, und das wird bei euch vielleicht auch so sein!"?

Woran erinnern wir uns selbst?

Wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, fallen mir vor allem schöne Details ein. Die kleine Poststation aus Pappe, mit der meine Schwester und ich immer gespielt haben. Oder der "Getränkeautomat", den wir aus Kartons selbstgebaut hatten (und der nur funktionierte, wenn eine von uns im Karton drinsaß und das Servieren der Getränke per Hand übernahm). Auch das Barbie-Haus aus Backsteinen, das mein Vater für mich auf der Terrasse gebaut hatte, habe ich noch genau vor Augen. Oder den wiederkehrenden wunderbaren Moment, wenn meine Mutter vom Tanken zurück zum Auto kam – und wir in ihren Händen ein Überraschungsei für jede uns entdeckten. In meinem Kopf ergeben alle Erinnerungen zusammen eine rundum schöne, ich würde sogar sagen: eine perfekte Kindheit. Und ich erinnere mich nur an zwei Situationen, in denen meine Mutter mich angeschrien hat.