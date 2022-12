Endlich entspannte Weihnachten!

Fluch aus der Küche

Wusstet ihr, wie viele Stunden ein Entenbraten im Ofen braten muss? Und wie lange es braucht, Rotkohl selbst vorzubereiten? Ich wusste es nicht. Und ich habe es auch wieder verdrängt. Ich weiß nur noch: An dem ersten Weihnachtsfest, das ich selbst ausgerichtet habe, stand ich in der Küche. Nicht nur den ganzen Heiligen Abend, sondern auch den Heiligen Tag lang. Und den Tag davor. Natürlich habe ich zwischendurch unseren Sohn gestillt. Und umgezogen, nachdem er sein gutes Weihnachtsoutfit vollgekotzt hatte. Und dann habe ich mich umgezogen, weil er mein gutes Weihnachtsoutfit auch vollgekotzt hat. Parallel ließ ich die Pannacotta anbrennen, die ich unbedingt selbst machen wollte. Meine Mutter hatte angeboten, eine Nachspeise mitzubringen, aber das hatte ich ausgeschlagen. Sowieso hatte ich jede Hilfe ausgeschlagen. Ich wollte das hier allein machen. Es war meine Lieblingsjahreszeit, mein Lieblingsmonat, mein Lieblingsfeiertag. Und ich wollte ihn für meine Familie genauso schön gestalten, wie er früher für mich war. Ich wollte alles selbst und alles perfekt machen – und machte mich und alle anderen damit wahnsinnig.

Essen ist fertig! Mama auch!

Während also zwei Omas, ein Opa, ein Kind und ein Ehemann vor ihren Tellern saßen, rannte ich zwischen Esstisch und Küche hin und her. Und war nach ein paar hastigen Happen auch die Erste, die wieder aufsprang. Natürlich haben alle gesagt, dass die Ente und die verbrannte Pannacotta einfach super schmecken. Haben sie nicht. Der Nachtisch war nicht nur angebrannt und klumpig, sondern irgendwie auch sauer. So wie ich. So fühlt sich also Weihnachten als gastgebende Mutter an? Das ist doch scheiße. Ich wollte das nicht. Ich wollte wieder im Haus meiner Eltern sitzen, am feierlich gedeckten Tisch. In meiner Schlafanzughose mit den blauen Teddys und nicht in dieser unbequemen Strumpfhose, die ich unter meinem schicken Kleid trug. Ich wollte einen Nachtisch, der nicht verbrannt ist. Er muss nicht gleich die Form von einem Tannenbaum haben. Aber es sollte zumindest nicht einfach ein Klumpen in einer Glasschale sein. Also fällte ich eine Entscheidung.