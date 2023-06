"Liebe Fußball-Mamas: Ich bin sehr stolz auf uns!"

Alles hat seinen wundervollen Sinn

Und in diesem Moment geschieht es: "JAAA!", brüllt es aus der Ecke des Spielfeldes, in der eben noch ein quietschgelber Fleck vorbeigewischt ist. Genau dieser Fleck kommt nun näher, und mit ihm das breiteste Grinsen, das in seinem Gesicht Platz findet: "Hast du das gesehen, Mama? Ich habe ein Tor geschossen!", strahlt mein Sohn. "Das habe ich!", strahle ich aus tiefstem Herzen zurück. Und da ist sie plötzlich wieder, die Antwort auf das "Warum". DARUM! Genau wegen dieses Strahlens, wegen dieser Freude in seinem Gesicht, wegen des Stolzes und seiner Vorfreude darauf, später seinem Papa von seinem Tor erzählen zu können – wegen all dieser Dinge stehe ich gerade hier. Nicht nur heute, sondern auch an den ganzen anderen Spieltagen. Ja, manchmal, wenn der Regen sehr kalt und der Kaffee sehr alle ist, vergesse ich das, genau wie mein Sohn morgens beim Weckerklingeln vergisst, dass dieser nur seinetwegen gestellt wurde. Aber an jedem einzelnen dieser Wochenendtage auf dem Fußballfeld kommt irgendwann der Moment, an dem mir wieder einfällt, warum es so wundervoll ist, dass mein Sohn sich für diesen Sport begeistern kann. Dass er ein Hobby gewählt hat, bei dem er Teamgeist lernt und Freunde findet; das ihm beibringt, mit Niederlagen umzugehen und Erfolge zu feiern, und das ihn einfach rundum glücklich macht. Warum nur brauche ich an manchen Tagen so lange, bis genau das alles mir wieder einfällt?

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Das Match verliert die Mannschaft meines Sohnes trotz seines Tores. Das ändert nichts an seinem Stolz darauf – der hält den Rest des Tages an. Als alle Partien des Tages beendet sind, verabschieden sich die Teams voneinander und das Publikum, das ausschließlich aus Spielereltern besteht, applaudiert den Jungkickern zu. Ich klatsche lautstark mit. Doch insgeheim gilt mein Applaus heute nicht den Zweitklässlern auf dem Fußballfeld – sondern ihren Müttern und Vätern, die neben mir am Spielfeldrand stehen, und das alles kommendes Wochenende genau wie ich wieder von vorne mitmachen.

Ich bin stolz auf uns. Und nehme mir fest vor, mich an dieses wunderbare Gefühl beim nächsten Spiel von Anfang an zu erinnern.