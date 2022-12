Geliebte gehasste Sprachnachrichten

Keine Zeit zum Tippen, muss brabbeln

Ganz egal, worum es geht – meine Nachrichten gehen dann meistens alle mit sehr ähnlichen Worten los: "Oh man, entschuldige, dass ich das jetzt per Sprachnachricht machen muss, ich kann das selber nicht leiden, haha, ich hab nur gerade keine Hand zum Tippen frei, bin mit beiden Kindern auf dem Weg zum ..." – was dann folgt, ist dem Empfänger natürlich herzlich egal, denn ob ich mich mit Kind und Kegel gerade auf dem Weg zum Rewe, zur Logopädie oder zum Wasserspielplatz befinde, hat selbstverständlich nichts mit dem Inhalt meiner eigentlichen Nachricht zu tun. Das wird mir beim Sprechen dann in der Regel auch bewusst. Und deshalb endet meine Nachricht in den meisten Fällen mit einem umständlichen "... oh man, haha, jetzt sind es fast drei/vier/fünf/sechs Minuten geworden, du Arme, wann sollst du das alles abhören, haha, ich mach mal schnell Schluss, sorry noch mal, wir sind jetzt auch gleich angekommen, tschüssi du, bis ganz bald, fühl dich gedrückt, und sorry noch mal! Bleib gesund! Tschüssi! Jetzt aber wirklich!"

Keine Zeit zum Tippen aber unbegrenzte Zeit zum Brabbeln: Es ist erstaunlich, wie dämlich eine studierte Journalistin sich ausdrücken kann, wenn niemand sie aufhält. Und so wird aus einer Info, die problemlos in wenige Sekunden gepasst hätte, ein mehrminütiger Monolog voller Floskeln und Entschuldigungen. Aus falsch gemeinter Höflichkeit, die in Wahrheit eine absolute Respektlosigkeit gegenüber dem Empfänger und dessen wertvoller Zeit ist.

Ich liebe Sprachnachrichten!

Irgendwann bin ich zurück vom Rewe, von der Logopädie und vom Wasserspielplatz. Als die Kinder schlafen, komme ich endlich dazu, die zwölfminütige Sprachnachricht abzuhören und die wichtigen Instruktionen darin nicht nur herauszufiltern, sondern auch mitzuschreiben. Als ich den Laptop zuklappe, freue ich mich sehr aufs Bett.

Zu meinem allabendlichen (oder eher allnächtlichen) Ritual gehört es, die unbeantworteten Nachrichten des Tages in meinem Smartphone "abzuarbeiten". Zwei Mal hat eine meiner Freundinnen heute probiert mich anzurufen. Ich schaue auf die Zeitanzeige im Handy-Display: 23:16 Uhr. Zu spät, um sie zurückzurufen. Schade. Heute war so ein Tag, nach dem ich einfach gern ihre Stimme gehört hätte. Ich öffne WhatsApp und muss lächeln: Eine Sprachnachricht von ihr wartet darin. Fünf Minuten und 24 Sekunden ist sie lang. Ich lehne mich zurück und freue mich beim Abhören über jede einzelne davon.

Vermutlich ist es mit Sprachnachrichten in Wahrheit wie mit jeder anderen Botschaft: Viel wichtiger als die Frage, wie man sie bekommt, ist die Frage, von wem man sie bekommt. Trotzdem nehme ich mir für die Zukunft vor, beim Versenden meiner eigenen Sprachnachrichten umsichtiger mit der Zeit anderer umzugehen. Und freue mich weiterhin auf das nächtliche Abhören der lieben Nachrichten meiner Lieblingsmenschen – je länger, je besser.