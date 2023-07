Oma zu kritisieren, ist ein heikles Thema

Zweifach-Papa und Influencer Sebastian Tigges ist selbst in diese Situation geraten. Bei Instagram erzählt er: "Ich habe mich zum ersten Mal getraut, meiner Schwiegermutter zu sagen, dass sie ein bisschen weniger Parfüm benutzen soll, weil das die Kinder kirre macht."

Ein Thema, vor dem er sich lange gedrückt hat. "Als mein Sohn noch ganz klein war, haben wir zum ersten Mal besucht. Da war er sechs Wochen alt oder so, und er hat immer angefangen zu schreien, wenn meine Schwiegermutter ihn auf den Arm genommen hat. Ich war mir eigentlich sicher, dass das an ihrem, aus meiner Sicht übermäßigen, Parfümgebrauch lag. Ich habe mich aber nie getraut, was zu sagen."