Magnesium-Wissen für die ganze Familie

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Warum Magnesium im Körper so gefragt ist

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zu einer normalen psychischen Funktion bei. Auch für die Muskeln spielt der Mineralstoff eine wichtige Rolle. Zu seinen anerkannten Funktionen zählen die Unterstützung einer normalen Muskelfunktion und eines normalen Energiestoffwechsels.



Hinzu kommt ein weiterer zugelassener Effekt: Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Auch zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne leistet der Mineralstoff einen Beitrag. Diese vielfältigen Aufgaben zeigen, wie breit Magnesium in zentrale Körperfunktionen eingebunden ist.

Der Bedarf verändert sich mit dem Alter

Die Spannweite ist groß: Die aktuellen Referenzwerte zur Magnesiumzufuhr unterscheiden deutlich nach Alter und Geschlecht. Für Kinder von einem bis unter vier Jahren gelten 170 Milligramm pro Tag als Schätzwert. Bei Sieben- bis unter Zehnjährigen sind es 240 Milligramm. Für erwachsene Frauen liegt der Schätzwert bei 300 Milligramm täglich, für erwachsene Männer bei 350 Milligramm.



Auch für Schwangere und Stillende werden derzeit 300 Milligramm pro Tag angesetzt. Grundsätzlich lässt sich Magnesium über eine ausgewogene Ernährung zuführen. Je nach Ernährungsweise und der individuellen Situation kann es jedoch vorkommen, dass die empfohlene Menge nicht vollständig über Lebensmittel erreicht wird.

Magnesium beginnt auf dem Teller

Eine abwechslungsreiche Ernährung bildet die Grundlage für eine gute Versorgung. Magnesium steckt in vielen alltäglichen Lebensmitteln und lässt sich deshalb unkompliziert in Familienmahlzeiten integrieren. Besonders ergiebig sind:



- Vollkornprodukte wie Haferflocken oder Vollkornbrot

- Hülsenfrüchte als Bestandteil warmer Mahlzeiten

- Nüsse und Samen für Müsli oder Snacks

- grünes Blattgemüse wie Spinat oder Mangold



Auch Kartoffeln und Bananen tragen aufgrund der üblichen Verzehrmengen zur Magnesiumzufuhr bei. Bei einer ausgewogenen Ernährung lässt sich die Magnesiumzufuhr in der Regel über Lebensmittel decken. Je nach individueller Situation kann die Zufuhr dennoch unzureichend sein.

Sport und besondere Lebensphasen richtig einordnen

Wer intensiv trainiert und stark schwitzt, verliert neben Flüssigkeit auch Elektrolyte. Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei. Daraus folgt jedoch nicht, dass sportlich aktive Menschen grundsätzlich größere Mengen supplementieren müssen. Auch längere Stressphasen lassen sich nicht automatisch mit einem erhöhten Magnesiumbedarf gleichsetzen.



In besonderen Lebensphasen wie Schwangerschaft oder Stillzeit rückt die Mikronährstoffversorgung ebenfalls stärker in den Fokus. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass zusätzliches Magnesium benötigt wird. Entscheidend ist vielmehr die individuelle Versorgung. Ernährungsweise und körperliche Aktivität spielen dabei ebenso eine Rolle wie persönliche Lebensumstände. Wird der Bedarf über die Ernährung nicht ausreichend gedeckt, kann eine gezielte Ergänzung sinnvoll sein.



Doch Vorsicht! Mehr Magnesium bedeutet nicht automatisch eine bessere Versorgung. Höhere Mengen an Magnesium aus Nahrungsergänzungsmitteln können abführend wirken. Vor der Einnahme empfiehlt sich deshalb die Rücksprache mit einem Arzt oder medizinischem Fachpersonal. Je nach Fragestellung können geeignete Laborwerte in die individuelle Beurteilung einbezogen werden. Welche Untersuchung im Einzelfall sinnvoll ist, sollte mit medizinischem Fachpersonal besprochen werden.

Sieben Magnesiumformen clever kombiniert

Reicht die Versorgung über die Ernährung im individuellen Fall nicht aus, kann eine gezielte Ergänzung infrage kommen. Bei entsprechenden Produkten spielt neben der enthaltenen Menge auch die verwendete Magnesiumverbindung eine Rolle. Die einzelnen Formen unterscheiden sich unter anderem in ihrer Löslichkeit, während sich die pH-Bedingungen entlang des Verdauungstrakts verändern. Im Magen herrscht ein stark saures Milieu, im weiteren Verlauf wird es zunehmend weniger sauer bis leicht basisch.



Hier kommt der Magnesium Komplex von BIOGENA ins Spiel. Die Rezeptur kombiniert sieben organische und anorganische Magnesiumverbindungen mit unterschiedlichen Löslichkeitsprofilen. Dazu gehören unter anderem Magnesiummalat, Magnesiumbisglycinat und Magnesiumcitrat. Die Tagesportion liefert 280 Milligramm Magnesium und deckt damit 75 Prozent der EU-Referenzmenge für Erwachsene ab.



BIOGENA setzt dabei auf das Reinsubstanzenprinzip. Das Produkt kommt ohne künstliche Farb- und Aromastoffe aus und wird in Österreich hergestellt. Nach Angaben des Unternehmens wird jede Charge unabhängig geprüft.

Versorgung mit Augenmaß

Magnesium gehört zu den Mineralstoffen, die den Körper durch alle Altersstufen begleiten. Die passende Menge fällt innerhalb einer Familie jedoch sehr unterschiedlich aus. Eine ausgewogene Ernährung ist deshalb die Basis. Ergänzende Präparate können bei einem individuellen Bedarf eine Option sein. Wer den persönlichen Mikronährstoffstatus berücksichtigt und Supplemente gezielt einsetzt, schafft eine fundierte Grundlage für eine bedarfsgerechte Versorgung.