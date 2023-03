Lästige Mama-Tabus: "Das kann ich doch nicht (öffentlich) sagen!?"

3. "Nach der Geburt geht es mir einfach beschissen!"

"Und, wie geht es dir nach der Geburt deines Kindes?", diese Frage wird wohl jeder Mama gestellt. Meistens noch mit einer gesellschaftlich anerkannten, vorgefertigten Antwort: "Bestimmt so gut wie nie zuvor, oder?" Denn davon wird allgemein ausgegangen. Doch viele Mamas da draußen würden wohl am liebsten mit "Beschissen, danke der Nachfrage!" antworten. "Untenrum tut alles weh, die Brüste vom Stillen auch – und ich muss rund um die Uhr heulen." Und es handelt sich meistens nicht NUR um Freudentränen. Ja, so ging es auch mir. Auch mein Wochenbett bestand nicht nur aus der rosaroten-Brillen-Perspektive. Und wenn man mal darüber spricht, merkt man, dass es sehr vielen Frauen so ergeht. Die Realität vom Mama-Dasein weicht eben häufig so stark von der Realität ab, dass wir erst mal auf alles klarkommen müssen. Und mit uns. Das braucht ein wenig Zeit.

4. "Ich hasse meinen Babybauch"

Nicht jede Schwangere ist gern schwanger. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich nicht auf das Baby freut. Ich kenne mittlerweile einige Frauen, die ihren Babybauch nicht leiden konnten. Die sich nach ihrem alten Körper zurücksehnten und sich in ihrem neuen Schwangerschaftskörper unwohl fühlten. Das ist in Ordnung. Keine Frau muss zehn Monate lang flunkern, wenn sie nach ihrem (wahren) Gemütszustand gefragt wird. Wenn mehr darüber gesprochen wird, ändert sich vielleicht auch irgendwann die Anerkennung für dieses Mama-Tabuthema.

In diesem Artikel habe ich über genau dieses Thema berichtet: "Unwohlsein in der Schwangerschaft".

5. "Ich kann das Lieblingsspiel meines Kindes nicht leiden!"

Ab einem gewissen Alter fangen Kinder an, Rollenspiele zu zelebrieren. Dann soll Teddy Mama heiraten. Oder Mama soll mit Mini das Feuer in der Küche löschen. Das ist nicht jedermanns Ding. Nicht jeder findet Gefallen an jedem Spiel. Der eine geht in dieser Fantasie total auf, der andere spielt eben lieber Brettspiele, liest Bücher vor, tobt auf dem Spielplatz oder malt Bilder. Das Gute ist ja: Ihr seid nicht allein, teilt euch auf. Lasst doch euren Partner Spielkumpane für die von euch nicht so sehr geliebten Aktivitäten werden. Erklärt es eurem Kind ganz sachlich. Ihr spielt super gern mit ihm, aber lieber etwas anderes. Nur wer auch Lust drauf hat, ist ein guter Spielkamerad …

6. "Manchmal hab ich die Schnauze voll von meinen Kindern, und ich brauche Zeit für mich"

Noch mal: Ihr seid ein Mensch, keine Maschine. Natürlich kommen auch Mamas mal an ihre Grenzen. Der Alltag mit Kind(ern) ist eine Herausforderung, vor allem, wenn auch noch der Job wieder aufgenommen wird. Ihr dürft(!) zwischendurch auch mal Me-time einfordern. Euch aus allem herausziehen und es wirklich vollends genießen. Keiner wird deshalb an der Liebe zu euren Kindern zweifeln. Es geht wohl allen Mamas ähnlich. Nur die wenigsten sprechen es aus!