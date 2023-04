Einkaufszettel schreiben, Mails weiterleiten, Konto checken – die Liste an Dingen, die Mama eben mal so "nebenbei" auf dem Handy erledigt, ist schier endlos. "Mental Load" nennt man diese unsichtbaren To-dos, die ständig im Kopf herumflattern. Eine Stressfalle, in die nachgewiesenermaßen meist Mütter tappen.

Fast alles läuft digital

Und weil Eltern bekanntermaßen eher wenig Me-Time haben, ist es umso wichtiger, wenigstens per WhatsApp Freundschaften zu pflegen. Oder einfach mal kurz an gar nichts zu denken, während man durch seinen Instagram-Feed scrollt.

"Manchmal können einem die fünf Minuten zwischendurch helfen, kurz abzuschalten und sind auch das einzige, was wir an so manchen Tagen bekommen", sagt Digital-Expertin Xenia von "The.Digital.Mom".

Inzwischen läuft eben fast alles digital. Selbst unsere Kita nutzt eine App für den Orga-Kram. Und sogar den Arbeitsvertrag für diesen Job, den ich beim Schreiben dieses Texts gerade ausübe, habe ich aus Zeitnot auf dem Handy überflogen, während ich mit meinem Sohn beim Kinderturnen war. Ob andere darüber die Stirn gerunzelt haben? Keine Ahnung. Ich war gerade damit beschäftigt, die Weichen für meine berufliche Zukunft zu stellen. Und nebenbei meinen Sohn aus dem Bällebad zu heben.

Wenn man den ganzen Tag entweder arbeitet oder ein kleines Kind betreut: Wann soll man bestimmte Dinge denn erledigen? Und wer jetzt sagt: "Abends, wenn die Kinder schlafen", der möge doch bitte mal hinterfragen, ob er selbst auch niemals Feierabend braucht.