Hier sind 6 Arten, auf die Mamas (und Papas) Körper gern mal zweckentfremdet werden:

Schlafunterlage

Das perfekte Babybett auszusuchen, war für uns während der Schwangerschaft eine Art heiliger Akt. Braucht es Rollen? Unbedingt! Einen Rausfallschutz? Klaro! Dummerweise diente die sorgsam ausgewählte ergonomische, atmungsaktive Matratze schließlich vor allem als Klamottenablagefläche im Schlafzimmer. Denn unser Baby bevorzugte zum Schlafen den Arm – der Klassiker. Wahlweise schlummerte es auf der Brust, auf dem Bauch ... Hauptsache am Körper.

Transportmittel

Wie so viele Eltern machten wir aus der Not eine Tugend und eroberten uns ein wenig Bewegungsfreiheit mittels Trage zurück. Kinderwagen? Fand unser Sohn im ersten Jahr nur so mittel. Wenn wir also von A nach B wollten, dann ging das nur mit Baby vorm Bauch. Schön war das. Manchmal auch schön anstrengend ...

Spielmatte

So manch teure Spielzeug-Anschaffung hätten wir uns sparen können, hätten wir gewusst, worauf unser Sohn am liebsten spielt. Die besten Straßen für seine Spielzeugautos sind die elterlichen Beine, der beste Parkplatz ist in den Haaren ...

Klettergerüst

Kletterdreiecke werden sehr gelobt. Es scheint aber mindestens genauso viel Spaß zu machen, sich an Mamas Beinen hochziehen, vom Arm aus zu versuchen, auf den Kopf zu klettern und ähnlich gewagte Manöver durchzuführen.

Kauknochen

Und dann gab es da noch die Zeit, in der die Zähne kamen. Wir hatten jede Menge Zahnungshilfen und Beißringe in allen Formen und Farben parat. Fand unser Sohn auch alles ganz nett – aber wo er wirklich gern reingebissen hat, waren unsere Finger. Das war ganz niedlich – bis die ersten spitzen Schneidezähne kamen ...

Körperstudienobjekt

Ohren, Zähne, Nase, Augen – eine Zeitlang war nichts mehr sicher vor kleinen Kinderfingern, die diese merkwürdigen Ausprägungen an Mamas und Papas Gesicht erkundeten. Dann hieß es stillhalten, bis der kleine HNO-Arzt in spe seine Studien abgeschlossen hat …