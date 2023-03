"Es macht mich verrückt, dass diese Aufgabe immer an den Müttern hängenbleibt"

Ein Videoclip aus ihrem Podcast wurde inzwischen schon über 800.000 Mal aufgerufen und von hunderten Müttern kommentiert. Offenbar spricht Renee also einer Menge Frauen aus der Seele. Die Kommentare unter dem Instagram-Post sprechen eine deutliche Sprache: "Es macht mich verrückt, dass diese Aufgabe immer an uns Müttern hängen bleibt", steht dort. Oder: "Ich spüre so viel Groll." Die Frustration vieler Frauen angesichts dieses Themas scheint also riesengroß zu sein

"Das häufigste Feedback, das ich von Zuhörerinnen erhalte, ist: 'Ich wusste bisher nicht, warum ich so verärgert über meinen Partner war, bis du es mir erklärt hast'", sagt Renee Raina.

Raus aus der Mental Load-Falle

In Renee Rainas Podcast kommt auch die Psychologin Ashurina Ream zu Wort. Sie gibt Anregungen, wie Paare die ungleiche Aufgabenverteilung in den Griff bekommen können. Ihr Tipp: aufschreiben und besprechen. "Wer übernimmt welche Aufgabe? Wenn sich zwei Leute hinsetzen und darüber sprechen, fühlen sich die Dinge fairer an."

Dennoch sollte man bedenken: "Es wird nicht immer ausgeglichen sein. Ich denke, das ist ein Missverständnis: dass es immer 50:50 sein wird. Es wird Phasen geben, in denen du mehr Last tragen wirst. Und dann wird eine Zeit kommen, in der dein Partner vielleicht mehr Last trägt." Wichtig ist jedoch, sich darüber klar zu sein, welche Aufgaben überhaupt auf den eigenen Schultern lasten. Denn manchmal sind es die Dinge, die wir scheinbar nebenbei erledigen, die in Wahrheit echte Zeitfresser und Energieräuber sind ...