Wenn andere es "besser" wissen – hört auf euer Bauchgefühl!

Babyernährung – hör auf Dein Bauchgefühl!

Beim Thema Babyernährung macht man es gefühlt niemandem Recht. Wer es "anders" macht, erntet schnell ungefragt Kommentare. Von "Stillst du immer noch?" bis "Hast du es auch wirklich, wirklich mit dem Stillen versucht?" haben wir schon alles gehört. Zum Glück muss man es aber gar nicht jedem Recht machen. Denn gerade die Babyernährung ist ein sensibles, und sehr persönliches Thema. Schließlich geht es darum, das kleine Würmchen satt und glücklich zu bekommen. Ob man nun die Brust oder die Flasche gibt, ist jedem selbst überlassen.

Natürlich ist Stillen das Beste fürs Baby. Die Muttermilch enthält alle wichtigen Nährstoffe und ist auf die Bedürfnisse des Nachwuchses abgestimmt. Außerdem bietet sie einen guten Schutz gegen Krankheiten. Doch nicht jede Mama (kann oder) will stillen. Und das ist vollkommen okay! Und: Mamas, die sich entscheiden nicht mehr zu Stillen haben keinen Grund zur Sorge. Denn Folgemilch bietet Babys heute von Geburt an alles, was sie brauchen. Milupa stellt mit der Milumil Folgemilch, hergestellt mit viel Liebe und hier in Deutschland, sicher, dass in der Babymilch alles drin ist, was reingehört und alles draußen ist, was nicht reingehört.

Wer übrigens keine Lust auf Belehrungen von anderen hat, darf auch gerne direkter sein: "Danke für den Tipp, ich denk darüber nach – dennoch vertraue ich darauf, dass ich den richtigen Weg für mich und mein Kind finde." So fühlen sich die Ratgebenden wertgeschätzt und trotzdem stellt ihr klar, dass ihr wisst, was das Beste für euch ist.