Bester Sommer-Trick: Deshalb feiern Mamas jetzt diese einfachen Muffinförmchen

Easy Mom-Hack: Muffinförmchen umfunktionieren

Mini-Hacks, die uns und unseren Kindern das Draußensein im Sommer ein wenig entspannter machen? Immer her damit! Alles, was ihr dafür braucht? Muffinförmchen aus Papier. Die Tipps sind super einfach und schnell umzusetzen. Um ehrlich zu sein, verrotten die bei mir (als bekennender Backmuffel) sowieso in der Küchenschublade – und ich bin froh, dass ich nun einen so tollen Verwendungszweck dafür gefunden habe.

Muffinförmchen als Tropfschutz

Das Eis sorgt bei unseren Kindern im Sommer nicht nur aufgrund des simplen Süßigkeiten-Faktors für Freudensprünge – es kühlt eben auch etwas von innen ab und ist schön erfrischend. Aber wenn die Temperaturen knackig sind, fängt das Eis am Stiel schnell an zu tropfen. Dann schmilzt es, bevor es tatsächlich aufgegessen werden kann. Die Folge: Flecken auf den Klamotten und klebrige Hände. Was da hilft? Ihr könnt ein Muffinförmchen einfach zu einem Tropfschutz umfunktionieren. So schnell geht's: