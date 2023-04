Mamas am Handy werden schnell verurteilt

Denn schließlich weiß ich selbst gut genug, wie es rüberkommt, wenn man eine Mutter mit Smartphone in der Hand sieht. Ja, auch ich schiele manchmal skeptisch zu anderen Eltern, die auf dem Spielplatz ewig ins Handy quatschen oder aufs Display gucken. Aber was geht es mich eigentlich an, wieso und wie lange andere Eltern am Smartphone hängen? In erster Linie mal: gar nichts.