Drillings-Mama: "Den Alltag mit drei Babys überstehe ich nur dadurch, dass ich ..."

Jede Familienkonstellation hat eigene Herausforderungen

"Jedenfalls habe ich in dieser Zeit immer gedacht, dass Geschwisterkinder in unterschiedlichen Altersklassen anstrengender sind, weil sie eben andere Bedürfnisse haben. Während das Baby schläft, kann Mama nicht ruhen, sondern 'muss' mit dem Kleinkind spielen", sagt Luisa.

Inzwischen sieht sie das allerdings etwas anders: "Da die drei aktuell sehr aktiv sind und noch nicht wirklich hören, denke ich schon manchmal, dass ein gewisser Altersunterschied schön wäre. Aber diese Gedanken sind total schwachsinnig! Wisst ihr auch warum? Das Leben als Mama und Papa ist anstrengend! Jede Familienkonstellation, Einzelkind, Großfamilie, High-Need-Baby, viel Abstand zwischen den Kids, wenig Abstand etc. - allesamt haben sie anstrengende Phasen, in denen sie nicht zu beneiden sind! Und von den Alleinerziehenden fangen wir gar nicht erst an … Deswegen dürfen wir uns alle gehörig auf die Schulter klopfen! Egal wie viele Kinder! Und bis dahin versuche ich die Zeit rumzukriegen, bis die drei mal 'Nein!' und 'Stop!' verstehen", erzählt Luisa.