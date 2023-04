"Den angeborenen Mutterinstinkt gibt es nicht" – Warum diese Nachricht ein Grund zum Feiern ist

Woher stammt der Mythos vom Mutterinstinkt?

Beim Recherchieren und Schreiben von "Mythos Mutterinstinkt" wurden wir an der einen oder anderen Stelle wirklich sehr wütend. Uns war bis dato absolut nicht bewusst, wie konstruiert unsere Wirklichkeit beim Thema Mutterschaft ist. Denn die Geschichte der Mutter beruht zu einem großen Teil nicht auf neutraler Wissenschaft, sondern auf den Überzeugungen einzelner Männer. Über die Jahrhunderte hinweg entstand ein Anforderungsprofil an Mütter, das Frauen noch heute vergebens zu erfüllen versuchen. Mal gab die Kirche den Ton an, mal die Aufklärer, die Philosophen, die Evolutionstheoretiker oder Ärzte und Therapeuten. Aber es waren allesamt Männer, die dieses Mutterbild gezeichnet und die Rechtfertigung für ihr Konstrukt immer wieder im angeblich natürlichen Mutterinstinkt gesucht haben.

Welche Gefahren leiten sich von dem (Irr-)Glauben an den Mutterinstinkt ab?

Eigentlich leiden alle Menschen unter diesem Irrglauben an den Mutterinstinkt. Zum einen natürlich die Mütter, denn für sie ist das Scheitern schon inbegriffen. Ich bin selbst Mutter von drei Kindern und ja, Mutterschaft (Elternschaft) ist ein Kraftakt. Eltern zu sein ist wundervoll und schmerzhaft zugleich. Es ist Verzweiflung und Glück und damit der Inbegriff von Gleichzeitigkeiten. Mit dem Glauben an den Mutterinstinkt überfordern wir außerdem tagtäglich die Mütter, in dem wir sie direkt nach der Geburt in der klassischen Kleinfamilie schlichtweg alleine lassen. Mutter schafft das schon. Mutter liebt, Mutter opfert sich gerne auf und Mutter weiß alles.

Aber auch die Väter sind Leidtragende, weil sie in gewisser Weise ja doch oft nur die zweite Geige spielen können und sie ohne das Aufbrechen der stereotypen Geschlechterrollen weiter ihre - zum Teil toxische - "Männlichkeit" leben müssen. Und natürlich betrifft es auch all die anderen Elternmodelle, wie Adoptiv-, Bonus- oder Regenbogenelternschaft, die laut Mutterinstinkt dann ja immer nur die zweitbeste Wahl sein können.

Auch all jene Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden oder ungewollt kinderlos bleiben, leiden enorm. Mit dem Glauben an diesen umumstößlichen, angeborenen Mutterinstinkt sind diese Frauen dann immer irgendwie "unvollständig". Was einfach nicht der Wahrheit entspricht.

Inwiefern werden sowohl Mütter als auch Väter von gesellschaftlichen Erwartungen geprägt?

Wir werden alle von gesellschaftlichen Erwartungen geprägt. Mütter wollen/müssen ins Korsett der stets liebenden, sich aufopferungsvollen Mutter passen, um nicht als Rabenmutter abgestempelt zu werden. Und Väter müssen sich zum Teil noch immer entscheiden, ob sie die klassische Rolle des abwesenden Ernährers einnehmen oder länger als zwei Monate Elternzeit nehmen und damit Spitzenvater des Jahres werden. Ein Mann mit einer Babytrage wird heute zwar von allen Seiten bejubelt, beim Beantragen der Elternzeit im Unternehmen bläst ihm aber noch immer ein harscher Wind entgegen. Und das obwohl mittlerweile so viele Väter sich gern mit den Müttern die Elternzeit teilen würden, dies aber aus Angst um die Karriere und zum Teil auch finanziellen Aspekten (Gender Pay Gap) nicht tun.

Was bedeutet es für moderne Elternschaft, wenn es den angeborenen Mutterinstinkt nicht gibt?

Für mich bedeutet das in erster Linie Wahlfreiheit. Es geht nicht darum, den Müttern Kompetenz abzusprechen, der Verzicht auf die Idee vom Mutterinstinkt attestiert anderen Menschen vielmehr die Fähigkeit, eine genauso liebevolle und umsorgende primäre Bezugsperson für ein Kind werden zu können.