Muttertag: Bitte keine Geschenke – oder?

"Ihr sollt mir nichts kaufen", sagte meine Mutter früher regelmäßig zu meinen drei Geschwistern und mir. Natürlich WOLLTEN wir ihr aber etwas schenken. Zum Geburtstag, zu Weihnachten und auch zum Muttertag.

Selbst gemachte Geschenke sind langweilig?

Je nach Alter waren das zunächst selbst gemalte oder gebastelte Dinge, ein vorbereiteter Frühstückstisch, später Gutscheine für Hilfe im Haushalt – die größtenteils unverbraucht in einer Schublade womöglich noch heute ihr Dasein fristen. "Will sie wirklich lieber was Selbstgemachtes? Wie langweilig", dachten meine Geschwister und ich schon damals, "was will sie denn mit dem xten Bild?" Aber gut. Natürlich respektierten wir ihren Wunsch.

Noch später bestanden die Geschenke dann aus gekauften Dingen oder wieder aus Gutscheinen. Diesmal für Wellness oder Ähnliches, irgendetwas Schönes, das die Mama mit ihrem Mann gemeinsam oder alleine einlösen kann, um sich etwas Gutes zu tun. So ist es noch heute.