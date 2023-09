Nathalie Klüver: "Wir Mütter sind nicht schuld an der großen Erschöpfung"

Um die Position von Kindern zu stärken, braucht es ihrer Meinung nach vor allem zwei Dinge: "Wir benötigen dringend die Kinderrechte im Grundgesetz mit dem Zusatz 'vorrangig'. Das würde bedeuten, dass die Politik bei jeder Entscheidung auch die Einwirkungen auf das Wohl und die Bedürfnisse von Kindern überprüfen müsste. Außerdem würde ich das Wahlrecht bei allen Wahlen auf 16 Jahre und lieber noch auf 0 Jahre herabsetzen, damit die Politik auch jüngere Zielgruppen berücksichtigen muss. Bei der letzten Bundestagswahl waren mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten über 70 Jahre alt - mehr als 12 Milliarden Menschen, während 13,75 Milliarden Kinder und Jugendliche keine Stimme hatten."

Was andere Länder besser machen

Schaut man über die Grenze zu unseren Nachbarländern, lässt sich feststellen, dass viele Länder bereits viel weiter sind als Deutschland. "Die meisten Länder haben sich in ihrer Familienpolitik ein übergeordnetes Ziel gesetzt, wie in Skandinavien die Vereinbarkeit oder in Großbritannien die Bekämpfung von Kinderarmut. Die deutsche Familienpolitik hingegen versucht es allen recht zu machen und verteilt vieles mit dem Gießkannenprinzip. So heben sich dann einige Dinge auch in ihrer Wirkung auf, das Ehegattensplitting zum Beispiel wirkt genau kontraproduktiv gegen den Vorsatz, mehr Mütter in den Beruf zu bringen."