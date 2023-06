Diese Produkte wollen wir haben!

Eine Musikbox, für die man keine neuen Tonträger dazu kaufen muss?! Klingt super! Mit der kostenlosen App zur Wobie Box könnt ihr die Regenbogen-Tasten mit neuer Musik oder Hörspielen via Spotify bespielen – und das so oft ihr wollt! Die Wobie Box gibt es in den Farben blau, grau und violet. Sie kostet ca. 180 Euro.