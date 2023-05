Keine Frage: Oma ist einfach die Beste! Und viele Lebensweisheiten unserer Großmütter tragen wir auch als Erwachsene noch fest im Herzen – zum Glück! Doch so manch vermeintlich weiser Oma-Tipp ist leider reiner Humbug ...

Einige Ratschläge der älteren Generation lassen sich schon mit gesundem Menschenverstand als Quatsch mit Soße entlarven. So käme wohl niemand mehr auf die Idee, eine Brandwunde mit Mehl zu bestäuben – wie es früher durchaus üblich war. Andere Glaubenssätze halten sich allerdings nach wie vor hartnäckig. Doch was ist dran an den Mahnungen und Warnungen unserer Großmütter? Wir haben mal nachgeforscht ...