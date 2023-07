Die Zeit mit den Großeltern eröffnet Kleinkindern eine ganz neue Perspektive, die ihre Entwicklung prägt – das hat die Forschung bestätigt. Generationenforscher Rüdiger Maas konkretisiert gegenüber "Meine Enkel und ich" jedoch: "Hinsichtlich der Enkelkinder kommt verstärkend hinzu, dass die Großeltern vor allem die schönen Seiten der Beziehung leben können, etwa durch Spiel und Sport oder kreatives Gestalten."

Qualität kommt vor Quantität

Quality-Time ist also das Stichwort. Ist es demnach gar nicht so verkehrt, die Großeltern nicht tagtäglich um sich haben? Wäre die Zeit mit Oma weniger erfüllend, wenn sie nebenbei die Spülmaschine ausräumen, Fenster putzen oder Unkraut jäten würde, weil es eben nichts Besonderes ist, dass die Enkel um sie herumschwirren?

Ein tröstender Gedanke. Aber Hand aufs Herz: Sind es nicht genau diese ganz gewöhnlichen Momente, die wir mit unseren eigenen Omas als so wertvoll in Erinnerung haben? Im Herbst zusammen Laub aufsammeln, ihr beim Kochen über die Schulter schauen oder neben ihr sitzen, während sie im Sessel Socken strickt. Eben den Alltag gemeinsam erleben.

Doch wenn es nach Experten geht, geht auch hier Qualität vor Quantität. Forschungsergebnisse legen zwar nahe, dass Großeltern länger leben, wenn sie sich um ihre Enkel kümmern – doch die positive Auswirkung auf die Gesundheit gibt es nur, wenn die Betreuung nicht in Stress ausartet. Die Beziehung zu den Enkeln muss also etwas Besonderes bleiben. Es sind die schönen Seiten des Elternseins, die Omas und Opas noch einmal erleben dürfen – und die Enkelkinder profitieren dann von ausgeglichenen, zugewandten und fürsorglichen Großeltern. Die Beziehung ist intensiver, so besagt es die Forschung, wenn die ältere Generation die Möglichkeit bekommt, sich voll und ganz auf die Enkel zu fokussieren.

Jede Situation ist individuell

Fakt ist: Einen konkreten Schlüssel, wie lange und wie oft Enkel und Großeltern sich sehen müssen, um eine enge und qualitative Bindung aufzubauen, gibt es nicht. Glaubt man den Experten, ist es wichtiger, die gemeinsame Zeit intensiv auszukosten als ständig aneinanderzuhängen.

So bleibt in vielen Fällen eben nichts anderes übrig, als es positiv zu sehen: Oma ist halt kein kostenloser Babysitter-Ersatz, der mal eben einspringt, wenn die Kita mal wieder geschlossen ist. Sie ist der Star-Gast, von dessen Besuch noch Tage danach geschwärmt wird. Nicht die schlechteste Voraussetzung für eine enge Enkel-Oma-Bindung und bleibende Erinnerungen. In der Zeit zwischen den Besuchen ist sie dann eben via Video-Calls live dabei, um zumindest ein wenig am Alltag und an wichtigen Meilensteinen teilzuhaben. Und glücklicherweise fährt unser Sohn gern ICE. Das ist doch letztlich auch eine Win-win-Situation ...