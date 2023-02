Zutaten

für 6 Stück

50 g Butter

125 ml Milch

7 g Trockenhefe

35 g Zucker

250 g Weizenmehl (Type 550)

1 Pck. Vanillezucker

2 Eigelbe (M)

1-2 TL Rum

Salz

Außerdem: 1 EL Milch zum Bestreichen

Kuvertüre für die Deko

Zubereitung

1. Butter und Milch in einen Topf geben und auf 30 °C erwärmen, dabei rühren, bis die Butter geschmolzen ist. Milch und Butter in eine Schüssel umfüllen. Hefe und Zucker dazu geben und verrühren, bis sich Zucker und Hefe aufgelöst haben. Mehl, Vanillezucker, Eigelbe, Rum und 1 Prise Salz dazugeben. Mit den Knethaken des Handrührgeräts in 5 Min. zu einem glatten Teig verkneten. Teig abdecken und an einem warmen Ort für 1 Std. gehen lassen.

2. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Teig in 6 gleich große Stücke teilen und zu jeweils ca. 30 cm langen Rollen formen. Die Stränge u-förmig auf das Backblech legen. Die offenen Enden zweimal miteinander verdrehen und die Enden zu leicht spitzen »Ohren« formen. Abdecken und 30 Min. gehen lassen.

3. Den Backofen auf 175 °C Ober-/ Unterhitze vorheizen. Die Oberfläche der Häschen mit Milch einpinseln. Rosinen als Augen und Nase anbringen. Das Blech in den Ofen (Mitte) schieben und die Häschen in ca. 20 Min. goldbraun backen. Herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Mit Kuvertüre Schnäuzchen aufmalen. Ohren mit Puderzucker bestäuben.

Zubereitungszeit: ca. 40 Min.

Gehen lassen: 1 Std. 30 Min.

Backen: ca. 20 Min.