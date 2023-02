Die 6 leckersten Rezepte für Osterkekse für Kinder

Zutaten

für ca. 50 Stück

Für den Schoko-Mürbteig:

150 g Weizenmehl (Type 550)

1/3 TL Backpulver

Salz

2-3 TL Backkakao

50 g Zucker

100 g Butter

Für das Royal Icing und die Deko:

500 g Puderzucker

2 frische Eiweiß

1 EL Zitronensaft

Lebensmittelfarbe (Paste), z.B. in gelb, rosa, braun

Zuckerdekor, z.B. Perlen

Außerdem: Backpapier zum Arbeiten

Zubereitung

1. Für den Mürbteig Mehl, Backpulver, 1 Prise Salz, Kakao und Zucker mischen. Die Butter in Flöckchen hinzufügen, mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer flachen Scheibe formen, eingewickelt ca. 1 Std. in den Kühlschrank legen.

2. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Teig zwischen Backpapier ausrollen, saisonale Formen ausstechen (z.B. Eier, Hasen, Küken, Schmetterlinge, Igel), auf dem mit Backpapier belegten Ofenblech in 10–12 Min. backen. Auf Kuchengittern vollständig auskühlen lassen.

3. Für das Royal Icing den Puderzucker sieben. Das Eiweiß und den Zitronensaft hinzufügen und dem Handrührgerät erst auf niedriger Stufe verrühren, dann auf hoher Stufe einige Minuten weiterschlagen, bis die Masse leicht glänzt und sich am Schüsselrand kleine Zipfel bilden. Diese Konturenglasur nach Bedarf in mehrere kleine und größere Portionen teilen, ggf. nach Wunsch einfärben. Die größeren Portionen mit etwas Wasser verdünnen und ebenfalls einfärben – für die Ausfüllglasur. Jeweils in Spritzbeutel füllen bzw. in Gefrierbeutel und eine winzige Ecke abschneiden. Die Plätzchen z.B. mit Konturenglasur umranden, diese trocknen lassen, dann mit Ausfüllglasur die Fläche verzieren, mit Zuckerdekor verzieren. Jeweils trocknen lassen und mithilfe der Konturenglasuren Details anbringen.

Zubereitungszeit: ca. 60 Min.

Kühlzeit 60 Min.

Backzeit: 12 Min.