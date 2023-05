"Overtouched" – wenn Mama keinen Bock mehr auf Körperkontakt hat

Manchmal wird einem der Körperkontakt einfach zu viel

Es kann als Mutter schon mal vorkommen, dass man von dem ganzen "Getüdel" mit dem Baby oder oder den Kindern zwischendurch einfach mal genug hat. Ständig trägt man das Baby am eigenen Körper herum, die Kleinkinder "kleben" am "Rockzipfel" und verfolgen einen auf Schritt und Tritt, mitunter kann man nicht mal mehr alleine aufs Klo gehen. Kommt euch bekannt vor? Wenn dann auch noch der Partner nach Hause kommt und kuscheln will, würde man am liebsten Reißaus nehmen. Da kann es schon mal zu ungünstigen Situationen und Missverständnissen kommen. Dabei will man eigentlich niemanden vor den Kopf stoßen, hat aber einfach gerade mehr als den Kanal voll. Man fühlt sich genervt, gereizt und überfordert. Was dann (wie so oft) wichtig ist: klare Kommunikation.