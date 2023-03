7 originelle Ideen für personalisierte Muttertagsgeschenke

Nervennahrung

Für alles, was Mamas so auf sich nehmen, haben sie definitiv etwas Nahrung für die Nerven verdient. Wie wäre es mit einer Schokoladentafel in XXL-Variante? Dazu könnt ihr noch eine kleine Botschaft aufdrucken lassen. Diese individuelle 900 Gramm Schoki-Tafel könnt ihr für etwa 30 Euro bestellen.