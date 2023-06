"Wir kennen nur einen Bruchteil von dem, was unsere Tochter erlebt hat, bevor sie zu uns kam."

Kinderwunsch blieb lange unerfüllt

Sarah weiß: "Natürlich entwickeln sich wirkliche Liebe und Bindung erst im Verlauf der Zeit, aber es war von Anfang an ein Gefühl von 'Wir gehören zusammen!" zu spüren. Und das bestätigt sich auch heute noch – in Höhen, wie in Tiefen."

Sarah Pflegetochter ist inzwischen vier Jahre alt, lebt seit etwa einem Jahr bei ihnen.

Dass Sarah einmal Pflegemutter werden würde, hatte sie sich selbst nicht träumen lassen. Hinter ihr liegt ein harter und steiniger Kinderwunsch-Weg. "Ich war Mitte zwanzig, als mir meine Gynäkologin nach einer Krebserkrankung riet, lieber früher als später das Thema Familienplanung anzugehen."

Als sie ihren heutigen Mann kennenlernte, starteten sie das Projekt Wunschbaby. Doch nichts passierte. Selbst Inseminationen und InVitro-Behandlungen blieben ohne Erfolg. Doch dann das Ergebnis: schwanger! "Wir trauten uns gar nicht richtig, uns zu freuen … zu Recht! Abbruch in der 6. Woche. Es folgte ein zweiter Versuch. Ich spürte meine Grenzen, fühlte mich einsam, auch in der Partnerschaft. Ich sagte mir immer wieder 'Ich schaffe das schon!' Doch irgendwann kam ich an einen Tiefpunkt und begann alles in Frage zu stellen. Nach dem zweiten missglückten InVitro-Versuch zog ich für mich eine Grenze."