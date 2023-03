Geht nichts mehr ohne Reminder?

Ich weiß gar nicht, worüber ich mich mehr ärgere: Über die Unzuverlässigkeit von Bens Mutter – oder über mich selbst. Gestern Abend hatte ich noch überlegt, ob ich ein kurzes "Steht unser Playdate für morgen?" per Textnachricht senden soll, habe es irgendwo zwischen Käsereste-aus-der-Küchencouch-kratzen und Kinder-ins-Bett-bringen jedoch wieder vergessen. Aber warum ist so ein Reminder überhaupt nötig? Immerhin hatten wir uns beim letzten gemeinsamen Spielplatzbesuch direkt für heute verabredet. Hätte sich bei einer von uns etwas an den Plänen geändert, dann wäre das ein Grund zum Schreiben. Aber es ist doch wohl nicht zu viel verlangt, sich an eine mündlich getroffene Vereinbarung von vor drei Tagen zu halten – oder erwarte ich da zu viel?

Verabredet, bis sich was Besseres ergibt

Vermutlich bin ich altmodischer, als ich mir selbst eingestehen möchte. Aber dieses ständige "Bleibt es bei morgen?" oder "Steht unsere Verabredung noch?" per WhatsApp, Instagram oder wo auch immer empfinde ich als absolutes Unding unserer kommunikationsüberlasteten Zeit. Warum sollte eine Verabredung denn nicht mehr stehen? Sollte es nicht klar sein, dass sie selbstverständlich bestehen bleibt – es sei denn, eine Krankheit oder ein Notfall kommt dazwischen?

Und dennoch: Uns wurden schon viel zu häufig aus völlig banalen Gründen Playdates kurzfristig abgesagt (oder, wie heute, einfach nicht eingehalten). So häufig, dass ich langsam das Gefühl entwickle, dass eine Zusage zum nachmittäglichen Spielen mit Kindern heute nichts weiter ist als eine Option. Eine vage Möglichkeit; etwas, das geschehen könnte – sofern nichts Besseres dazwischenkommt. Eine spannendere Verabredung zum Beispiel. Vielleicht eine mit einem Kind, mit dem das eigene heute besser befreundet ist. Kita-Kinder sind schließlich noch recht sprunghaft, was ihre Freundschaften anbelangt. Neulich habe ich online das erste Mal eine "optionale Geburtstagseinladung" gesehen: Das Geburtstagskind (beziehungsweise natürlich deren Eltern) lud seine Gäste unter der Voraussetzung ein, dass sie am Tag der bevorstehenden Party noch genau so gut befreundet seien wie heute. Änderungen der Freundes- und damit Gästeliste vorbehalten. Und die Zusage von heute hat morgen schon keine Bedeutung mehr. Was sind das für sonderbare Werte, die unsere Generation ihren Kindern da mitgibt?