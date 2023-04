Zugegeben: Wenn Mütter das Muttersein bereuen

Überhöhte Ansprüche müssen heruntergeschraubt werden

Häufig helfen gezielte Strategien, um den Alltagsfrust zu mindern. Demnach gilt es zuerst einmal, die überhöhten Ansprüche an sich selbst herunterzuschrauben. Das höchste Ziel besteht nicht darin, sich aufzugeben. Was kann ich, was will ich? Wie viel Zeit brauche ich für mich selbst? Wie lässt sich das erreichen? Es kann schon tröstlich sein, sich einmal klar zu machen, was Kindern guttut und dass zu viel Mama-Einsatz auch kontraproduktiv sein kann. Mütter müssen sich zum Beispiel nicht verpflichtet fühlen, mit dem Kind Rollenspiele zu spielen, Plastikautos über den Boden zu schieben oder Puppen sprechen zu lassen. Das können Kinder allein oder mit Gleichaltrigen viel besser. Auch Förderung um jeden Preis dient nicht immer dem Wohl des Kindes. Oft es ist besser, ihm einfach Zeit und Raum für Spielen nach Lust und Laune zu lassen.

Langeweile? Wenn Kinder darüber klagen, sollten Mütter sich nicht verantwortlich fühlen. Dem Nachwuchs wird schon etwas einfallen, wenn ihm nicht sofort eine Beschäftigungs-Idee präsentiert wird. Solche kleinen Lösungen helfen gegen das schlechte Gewissen, mit dem Mütter offenbar ständig zu kämpfen haben. Wer darin aufgeht, für andere zu sorgen und die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, kann in der Mutterrolle überaus glücklich werden. Doch langfristig funktioniert so viel Verzicht zu Gunsten anderer selten. Geben die Kinder nicht zurück, was die Mutter in sie investiert hat, ist die Enttäuschung vorprogrammiert.

Eine große Hilfe: Ich mache mich unabhängig von der Meinung anderer

Viel ist schon geschafft, wenn Frauen nicht auf Anerkennung von außen warten und Vorwürfe ("Dein Kind müsste aber eigentlich schon laufen können") selbstbewusst an sich abprallen lassen können. Man muss ein dickes Fell haben, um eine Mutterrolle genauso zu leben, wie man es selbst für richtig hält. Männer können das offenbar besser als Frauen. Sarah Fischer berichtet in ihrem Buch immer wieder, wie leicht der Vater ihrer Tochter seine neue Rolle angenommen hat. "Bei ihm war alles wunderbar eingeteilt. Er war zu Hause fürs Kind und im Job für seine Projekte zuständig. Sein Leben war nicht zerrissen. Er war nicht nervös, wenn unsere Tochter unruhig war, weil er wichtige Telefonate führen musste. Denn zu Hause kam er gar nicht in diese Verlegenheit." So hofft Sarah Fischer, dass es Müttern in unserer Gesellschaft eines Tages genauso geht wie Vätern heute: "Ich wünsche mir, dass meine Tochter, wenn sie Mutter wird, Frau bleibt und dabei die Rolle genießt, die viele Väter in Deutschland derzeit zelebrieren. Sie behält ihr Leben und kriegt ein Kind dazu, anstatt ihr eigenes Leben zu verlieren."