Liebevoll vorbereiten

Kinder profitieren davon, wenn man sie am Morgen gedanklich schon mal auf die Kita einstimmt. So kann man zum Beispiel beim Frühstück erfragen, was es heute in der Kita spielen möchte. Etwas älteren Kindern kannst du mithilfe einer Sanduhr ein Zeitgefühl näherbringen. So versteht es nach und nach, wie viel Zeit noch bis zum Aufbruch bleibt.

Spielerisch zur Kita gehen

Dein Kind ist Bagger-Fan? Wenn es zeitlich noch drin ist, legt doch auf dem Weg zur Kita einen Abstecher zu einer nahegelegenen Baustelle ein. Oder schaut unterwegs kurz der Müllabfuhr bei der Arbeit zu. Oder pflückt ein paar Blumen am Wegesrand. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Strecke zur Kita für Kinder positiv aufzuladen.