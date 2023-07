15 Sätze, die Zwillingseltern ständig hören

9. "Welche Babyschale? Die leichteste natürlich!"

Selbst eine Babyschale kann mit wachsendem Alter enorm schwer zu tragen sein. Aber zwei!? (Von diesem hilfreichen Griff meiner Kollegin Jana habe ich leider zu spät erfahren.) Ich entschied mich also für das leichteste Maxi-Cosi-Modell. Und selbst damit habe ich irgendwann ziemlich muskulöse Oberarme entwickelt ...immerhin!

10. "Kann ich mal bitte durch?"

Und ihr werdet sie trotzdem finden: die eine Kasse, wo ihr mit eurem angeblich schmalsten Doppel-Kinderwagen der Welt nicht durchpassen werdet. Ich musste schon bezahlen, um dann komplett rückwärts wieder durch den Eingang den Supermarkt zu verlassen.

11. "Bitte zwei Mal exakt das Gleiche! Danke!"

Wer Zwillingseltern wirklich zum Verzweifeln bringen möchte, schenkt zwei verschiedene Spielzeuge. Oder das gleiche Spielzeug in zwei unterschiedlichen Farben. Dauer-Gezanke um den einen blauen Dino? Vorprogrammiert!

12. "Aber dann haben sie ja immer jemanden zum Spielen"

Ähm, ja. Das stimmt. Meine Jungs können extrem gut MITeinander spielen. Wohnzimmer, Küche und eigentlich das gesamte Erdgeschoss werden innerhalb von Minuten auf links gedreht. Passt schon, so lange sie zufrieden spielen. Aber: Sie haben eben auch immer jemandem zum Streiten. Und meine Zwillingsjungs können extrem gut streiten. Es bleibt selten leise. Apropos leise ...

13. "Das findest du laut? Ups ..."

Mit zwei Zwillingsboys zuhause plus großem Bruder ist das Geräuschelevel, das meine Mama-Ohren vetragen können, irgendwo in luftigen Höhen. "Laut? Ich weiß nicht, was du meinst." Kann unangenehm werden, wenn sich Eltern von einem Kind oder Menschen ohne Kinder gestört fühlen. Hiermit also die offizielle Erlaubnis: Zwillingseltern sehr deutlich zu signalisieren, dass die Ohren bald abfallen.

14. "Aber, wem sag ich das ...!?"

Nicht-Zwillingseltern haben oft das Gefühl sich bei mir für das Teilen ihrer Kinder-Sorgen entschuldigen zu müssen. So nach dem Motto: Bei dir ist ja eh alles noch eine riesengroße Schippe anstrengender. Aber ich kann euch sagen: Auch bei einem Kind dachte ich in vielen Momenten schon: "Was ist mit meinem Leben passiert!? Wird das hier irgendwann nochmal einfacher." Also: Alles relativ, Leute! Auch ein Kind ist ein Kind. Und nicht kein Kind!

15. "Ein Doppelküsschen, bitte!"

Ja, das Leben mit Zwillingen ist richtig wild, aber auch so wunderbar. Besonders, wenn du auf jede Backe einen dicken Schmatzer bekommst. "Küsschen, Mama!" Und das Herz hüpft – doppelt!