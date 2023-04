Sätze, die Eltern von Einzelkindern nicht mehr hören können

So lernt euer Kind ja gar nicht, wie man Konflikte austrägt.

Das lernt es sehr wohl: In der Kita, in der Schule, nachmittags mit Freunden, aber durchaus auch zu Hause mit den Eltern. Und in manchen Fällen ist es sogar sehr hilfreich, wenn man gelernt hat, Dinge eigenständig und mit sich selbst ausmachen und sich auch alleine beschäftigen zu können. Diese Gelegenheit haben Einzelkinder tendenziell öfter als Kinder mit Geschwistern.

Das muss so einfach sein mit nur einem Kind ...

Ach ja? Natürlich muss man keine Geschwisterstreitereien schlichten und muss sich auch nicht überlegen, welches Auto man braucht, in das (bspw.) drei Kindersitze nebeneinander reinpassen. Klar, man hat auch sämtliche Formalitäten für Behörden wie Kita und Schule nur einmal zu erledigen. Auf der anderen Seite höre ich von vielen Eltern, die mehrere Kinder haben, dass der Unterschied von keinem zu einem Kind mit Abstand die größte Lebensumstellung bedeutete. Zudem haben wir auch mit einem Kind sicher dieselben Ängste und Sorgen wie Eltern mit mehreren Kindern. Und wenn man denkt, dass einem mehrere Kinder zu anstrengend sind und man mit einem ausgelastet genug ist, kann man sich ja bewusst dafür entscheiden, "nur" ein Kind zu bekommen.

Dann bekommt ihr ja gar keine Enkel, wenn euer Sohn/eure Tochter keine Kinder will.

Klar, damit muss man rechnen, das man später nicht Oma oder Opa sein wird. Aber auch bei zwei oder mehreren Kindern gibt es darauf keine Garantie. Ich selbst habe drei Geschwister, nur eins von ihnen hat ebenfalls Kinder. Und nach wie vor sollte doch jede/r für sich selbst entscheiden können, ob man Kinder in die Welt setzen will oder nicht. Dabei sollten die Wünsche und Erwartungen der eigenen Eltern einen möglichst nicht beeinflussen, denn es ist und bleibt doch eine ganz individuelle und private Entscheidung. Zugegeben, ich hätte auch gerne mal Enkel, aber dennoch wünsche ich meinem Sohn, dass er die Entscheidung, ob er später Vater werden will, ganz aus sich heraus treffen kann – ohne äußere Beeinflussung oder Erwartungsdruck.

Dann ist euer Kind ja ganz alleine, wenn es sich später um euch kümmern muss.

Ja, da ist was dran. Aber 1. hoffe ich, dass wir es schaffen, uns selbst so weit abzusichern, dass unser Sohn keine große (finanzielle) Last schultern muss, wenn wir alt sind.

2. erzählte mir eine Bekannte, die selbst Einzelkind ist, dass sie es sehr früh gelernt hat, sich auf enge Freunde zu verlassen und sich ihre Ersatzgeschwister quasi selbst gesucht hat. Die gehen dann mit einem durch Dick und Dünn, ähnlich wie Geschwister, wenn es gut läuft.

3. gibt es auch hier bei Geschwistern keine Garantie, dass sie sich gemeinsam um die alten Eltern kümmern.