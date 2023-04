"Bin ich eine schlechte Mutter, weil ich manchmal eine Auszeit brauche?"

Ich bleibe auch im Auto sitzen – bin ich deswegen eine schlechte Mutter?

Seit diesen Gedanken, die ich im Kinosessel hatte, sind 14 Jahre vergangen. Ich habe geheiratet und – ganz ohne das Familienleben vorher mit einem Welpen zu üben – zwei Kinder bekommen. Und genau jetzt, in diesem Moment, während ich diese Zeilen tippe, mache ich "den John“. Ich habe seine Taktik sogar perfektioniert: Ich sitze nicht einfach im Auto vor der Haustür, denn da würden die Kinder mich ja schnell entdecken. Stattdessen parke ich knapp 800 Meter entfernt auf dem Edeka-Parkplatz. Ich habe einen langen Tag voller geschäftlicher Termine hinter mir, mein Kopf ist voll von den neuen To-dos, die dabei entstanden sind, und voll von all den alten To-dos, die schon längst hätten erledigt werden sollen (das Schreiben dieses Kapitels ist nur eines davon).

In meinem Kopf ist kein Platz für Gespräche

Natürlich liebe ich meine Kinder und will wissen, wie ihr Tag war. Ich will sie zudecken und ihnen einen Gutenachtkuss geben und sie noch einmal drücken, bevor sie selig wegschlummern. Aber wenn ich ehrlich bin: In meinem Kopf ist gerade kein Platz für all die Fragen und Gespräche und kleinen Zahnputz- und Schlafanzuganzieh-Kämpfe, die dem vermutlich vorangehen würden. Ich habe nicht die Ruhe, nach Gustav, dem rosa Plüsch-Flamingo meiner Tochter, zu suchen, der sich wie jeden Abend irgendwo im Duplo-, Puzzle- und Stofftier-Chaos ihres Zimmers verbirgt. Und mir fehlen die Nerven, um mit meinem Sohn die allabendliche Diskussion zu führen, dass er jetzt, und zwar wirklich jetzt, nicht gleich oder später, sondern jetzt sofort, die Playstation ausmachen soll. Ich will mit den beiden nicht darüber streiten, dass man sich innerhalb von 32 Sekunden gar nicht ausreichend die Zähne geputzt haben kann, und dass sie deshalb noch mal ins Bad gehen und weiterputzen müssen. Und weil ich noch so viele unbeantwortete E-Mails im Posteingang und so viele ungelesene Nachrichten auf meinem Handy habe, hätte ich vermutlich nicht einmal die Ruhe, unser allabendliches Vorlese-Ritual liebevoll zu zelebrieren.

Wir alle brauchen Luft zum Atmen

Also genieße ich die Tatsache, dass mein Mann zu Hause ist und all das übernimmt, während ich hier auf dem Edeka-Parkplatz mit dem Laptop auf dem Schoß sitze und Zeit verstreichen lasse, um nicht mitten hineinzuplatzen in das Zahnputz-Playstation-wo-ist-Gustav-Drama. Und ich möchte den Moment nutzen, um mich bei Owen Wilsons Leinwandfigur zu entschuldigen. Ich weiß jetzt, dass John kein Arsch ist. John brauchte einfach einmal Luft zum Atmen, bevor er vom Arbeitnehmer- in den Familienvater-Modus wechselte. Er brauchte eine Pausentaste für den Alltag, eine Minute zum Durchatmen. So wie wir alle sie manchmal brauchen – und auch verdient haben. Das hat rein gar nichts mit Undankbarkeit oder Sich-drücken-Wollen zu tun. Es ist einfach nur menschlich. Und mittlerweile, ganz speziell heute Abend, absolut nachvollziehbar für mich.

Die kleine Uhr am Armaturenbrett zeigt 20.30 Uhr. Ich fahre jetzt nach Hause zu meinen schlafenden Kindern. Und freue mich schon unendlich darauf, die beiden morgen früh in die Arme zu schließen. Und abends werde ich mit voller Einsatzbereitschaft Gustav, den Plüsch-Flamingo, suchen und finden.

Autorin: Silke Schröckert