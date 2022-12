Aufgepasst: 9 einfache Schminktipps für müde Mamas

Codewort: Highlighter!

Ein Highlighter ist ein schimmernder Schminkstift* (auch als Puder* bzw. Fluid* erhältlich), der das Gesicht vorteilhaft aufhübscht. Und zwar an gezielten Punkten: an den Wangenknochen entlang, über der Oberlippe, unter den Augenbrauen, auf dem Nasenrücken. Sucht euch ein bis zwei dieser Highlights und dosiert erst mal sparsam, um euch an das Produkt heranzutasten.

(Pinkes) Rouge

"Neben Wimperntusche und Concealer mein drittes Must-have für müde Mamas: Rouge!" empfiehlt die Schminkexpertin Henrike. Ein softes Pink nur ganz leicht mit einem Pinsel direkt auf den Teil der Wangen setzen, der sich wölbt, wenn man lächelt – und fertig ist der "Ich-komm-gerade-vom-Nordsee-Spaziergang"-Effekt.

Knallige Lippenstifte

Wer hat eigentlich gesagt, dass Mamas keinen Lippenstift mehr tragen dürfen!? Eben! Keiner! Im Gegenteil, wenn der Tag mal wieder bescheiden angefangen hat, kann so ein Farbknaller im Gesicht in Sekundenschnelle die Stimmung anheben. Wer nicht so viel Erfahrung im Auftragen von Lippenfarbe hat, sollte zu Lippenstiften mit weniger Farbpigmenten und mehr Pflege* greifen. Da kann man sich nicht so schnell "vermalen".