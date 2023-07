Klar: Eltern und Großeltern haben oft unterschiedliche Auffassungen von Kindererziehung. Was früher als richtig galt, hinterfragen moderne Eltern kritisch. Und umgekehrt heißt die ältere Generation nicht alles gut, was heutzutage so als Nonplusultra in Erziehungsangelegenheiten gilt.

Aber eines sollte inzwischen doch wohl bei allen angekommen sein: dass Gewalt gar nicht geht.

Nur was, wenn Oma das ganz anders sieht?