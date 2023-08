13 Dinge, die meine Oma und meine Mama früher garantiert NIE gemacht hätten

12. Über Fehlgeburten reden

Es ist ein so empfindsames Thema, denn so viele Frauen haben schon ein Baby verloren und so wenige sprechen darüber - auch wenn sich das in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Denn wir glauben heute, dass das Erlebte bewusst verarbeitet werden sollte für den weiteren Lebensweg. Es braucht Zeit, um das zu verstehen, Entscheidungen zu treffen und die Möglichkeit, sich vom Kind zu verabschieden. Die Gefühle sollten herausgelassen werden und das Kind ein Platz in der Familie bekommen.

Fehlgeburten gab es früher auch schon. Inzwischen erfährt man auch immer häufiger aus dem eigenen Familien- und Freundeskreis von Fehlgeburten. Damals, als noch keiner darüber sprach, war es noch verpönt. Frauen, die gerade eine Fehlgeburt erlitten haben, wurde geraten, das Erlebte schnell wieder zu vergessen und ganz schnell wieder schwanger zu werden.