"Männer müssen endlich kapieren, dass sie keine Gewinner sind"

Dabei stehen sich viele Väter noch selbst im Weg, erwarten Lob und Anerkennung für Tätigkeiten, deren Ausübung von Frauen ganz selbstverständlich erwartet wird. "Männer sind so sozialisiert", so Tillmann Prüfer. "Du machst deinen Job gut, dann kriegst du Lob – in Form von Gehalt, Aufstiegschancen, Schulterklopfen. Alles ist Job. So sehen sie es auch beim Einkaufen, bei der Zeit mit den Kindern. Das ist dann eine Aufgabe, die ich als Mann noch zusätzlich mache. Aus diesem Mindset heraus erwarten Männer Lob für Selbstverständlichkeiten. Das sehen sie als 'Task', der zu erledigen ist, und sie verstehen nicht, dass das ihr Leben ist. Viele sind beleidigt, wenn die Frau sie dafür nicht in den Himmel lobt."

Falsche Glaubenssätze ablegen

Genau diese Denkweise gilt es jedoch zu überwinden. "Zu den Glaubenssätzen, die Männer überwinden sollten, gehört, dass sie denken, den Müttern einen Gefallen tun, indem sie sie unterstützen."

Bei vielen Männern hält sich außerdem der Irrglaube, dass Elternschaft für Frauen etwas anderes ist als für Väter, dass Frauen es "besser können". "Das ist nirgends belegt, das ist völliger Quatsch, aber dieser Glaube führt dazu, dass sich Männer schnell entmutigen lassen, und er hält sie oft davon ab, selbst kompetent zu werden."

Was viele Väter zudem vergessen: Ihre Kinder werden sie nicht ewig brauchen. "Später dreht sich das um, dann ist man davon abhängig, dass die Kinder mal anrufen", weiß Tillmann Prüfer.

Deshalb sei es wichtig, die Prioritäten richtig zu setzen. Denn: "Der einzige Job, in dem man nicht ausgetauscht werden kann, ist die Vaterschaft."