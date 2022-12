3 Tipps für gestresste Mütter im Alltag

Tipp 3: Übernehmt bewusst Verantwortung!

Es gibt eine Faustregel: Wenn eine Reaktion nicht im Verhältnis zum Auslöser steht, ist ein altes Muster – vielleicht noch aus der Kindheit – getriggert. Zum Beispiel: Die Mutter schreit ihr Kind an, weil es nicht aufräumen will. Es ist nicht die Aufgabe unseres Kindes, das zu lösen. Sondern unsere!

Extra-Tipp: Wenn ihr emotional stark reagiert, fragt euch: Was brauche ich in solchen Momenten wirklich? Ist es Sicherheit? Wertschätzung? Unterstützung? Und wie kann ich heute, als Erwachsene, dafür sorgen, dass ich genau das bekomme?

Und noch etwas...

Erkennt an, dass ihr euch überhaupt auf den Weg gemacht habt! Schätzt eure Erfolge wert, seien sie noch so klein. Und wenn ihr doch wieder in alte Muster fallt, denkt an Selbstbeziehung, Vertrauen, Präsenz und Verantwortung!

Autorin: Nina Grimm