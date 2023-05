Ekelig: Beim Reinigen der Trinkflasche begeht fast jeder diese Fehler!

Trinkflasche reinigen: Diese Fehler solltet ihr (bitte, bitte) vermeiden

Seid mal ehrlich: Wie oft reinigt ihr die Trinkflasche(n) eurer Kids? Vor allem, wenn man mehrere im Schrank hat, tendieren viele Eltern dazu, die Flasche vom Vortag noch stehenzulassen und einfach zur nächsten zu greifen. Oder eben ein und dieselbe (Lieblings-)Flasche mehrere Tage in Folge zu benutzen – ohne Schrubb-Alarm! Ein Fehler: In einer Wasserflasche sammelt sich nämlich viel mehr Dreck an, als wir vielleicht annehmen. Auch wenn niemals Saft oder Limo reinkommt.

Eine Studie von "TreatmillReviews" (2019) hat den Beweis geliefert. Im Zuge eines Labortests von zwölf Wasserflaschen fanden die Forscher heraus, dass sich in den Flaschen eine erschreckend hohe Anzahl lebensfähiger Bakterien befinden. Über 300.000 koloniebildende Einheiten pro Quadratzentimeter! WOW! Da wäre es noch harmloser, am Zahnpflegespielzeug eines Hundes zu lecken. Die Bakterien stammen vorwiegend aus dem Mund sowie dem Speichel – doch auch Darmbakterien konnten in den Flaschen nachgewiesen werden. Kein Wunder also, dass ein Teil der Keime als potenziell gesundheitsgefährdend eingestuft werden. Diese können durchaus auch Krankheiten wie Magen-Darm auslösen.

Diese Fehler solltet ihr bitte lieber vermeiden:

1. Trinkflasche nicht täglich reinigen

Nix da mit "Morgen reicht's auch noch!"! Reinigt die Trinkflasche eurer Minis (und auch eure eigene) am besten jedes Mal nach dem Gebrauch. Die Reinigungsroutine sollte also jeden Tag stattfinden.

2. Trinkflasche nicht ganz (!) auseinander bauen

Diesen Fehler habe auch ich anfangs gemacht. Schaut euch die Trinkflasche genau an – und baut sie wirklich komplett auseinander. So kommt ihr bei der Reinigung auch überall heran und es bleiben keine Feuchtigkeits- oder Zuckerrückstände zurück. Sie sind nämlich der beste Nährboden für Bakterien und Schimmel. In den Rillen des Deckels können sich Keime übrigens am allerbesten einnisten. Wichtig: Nicht die Gummidichtung am Deckel vergessen! Auch sie muss vor der Reinigung entfernt werden.

3. Flasche nicht vollständig trocknen lassen

Achtet darauf, dass alle Komponenten (vor allem der Deckel sowie das Mundstück) vor dem nächsten Gebrauch auch wirklich ganz trocken sind. Ansonsten kann Schimmel entstehen. Noch feucht? Dann könnt ihr die Flasche mit einem sauberen Tuch vorsichtig abtrocknen.