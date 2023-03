6 typische (Eltern-)Glaubenssätze, die totaler Schwachsinn sind

1. "Als Mama kann ich sowas nicht mehr machen"

Absoluter Quatsch. Wo ein Wille ist, da ist (meistens) auch ein Weg. Sich mal wieder mit den Mädels in der Lieblingsbar treffen? Klar, immerhin gibt es ja auch alkoholfreie Cocktails. Und irgendwann hat man abgestillt. Maniküre-Termin mit der besten Freundin? Wenn ich mit Mini spiele, ist der Lack eh schnell ab. Nun, wahrscheinlich hat jeder von uns Dinge, an die er sich gerne zurückerinnert. Aus der Ära ohne Kind. Manchmal wird die Organisation vielleicht ein wenig aufwendiger, aber es ist auch wichtig, mal was für sich zu tun. Ihr müsst also nicht immer aus Pflichtgefühl bei solchen Dates absagen. Zumindest, solange ihr eigentlich total Lust drauf hättet.

2. "Für den Quatsch bin ich mittlerweile zu alt"

Geht in dieselbe Richtung, warum reden wir alle immer davon, dass wir für etwas "zu alt" sind. Es gibt kein zu alt. Da könntet ihr euch doch gleich jeglichen Spaß verbieten. Und überhaupt: Wer bestimmt denn, was zu alt ist? Auch wir Eltern dürfen auf Bäume klettern, lauthals Karaoke singen, in Bibi-Blocksberg-Manier in der i-Sprache sprechen oder uns mal wieder beim Gummitwist vertüddeln. Es tut doch auch zwischendurch ganz gut, mal wieder Kind sein zu dürfen. Kleine Kinder freuen sich noch über ihre Quatsch-Eltern, ältere verdrehen wahrscheinlich eher die Augen …

3. "Ich muss alles alleine machen"

Humbug. Absoluter Humbug. Ihr müsst nicht für alles die Verantwortung übernehmen. Hand auf Herz: Auch ich tendiere dazu, alles an mich zu reißen, vor allem, wenn es um meinen Mini geht. Aber eigentlich weiß ich: Muss das sein? Einige Dinge kann man auch abgeben. Tut gut, ihr werdet es sehen. Wir können schließlich nicht ganz alleine die Welt retten.