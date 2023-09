Kein Wunder, dass sich in den Sommermonaten Artikel häufen, in denen Ferien ohne Kinder angepriesen werden. "Warum Mütter Urlaub ohne ihre Kinder machen sollten", lese ich. Oder: "Warum ich mir erlaubt habe, allein zu Hause zu bleiben." Zugegeben, verlockende Vorstellung, wenn der Zweijährige mal wieder nur unter lautstarkem Protest dazu zu bewegen ist, am Abend den Strand zu verlassen. Urlaub ohne Kind ist eine Option, klar. Aber vielleicht ist es auch möglich, aus dem Familienurlaub etwas mehr Entspannung herauszuholen. Womöglich reicht es, an ein paar Stellschrauben zu drehen und so etwas Simples zu tun, wie allein am Strand spazieren zu gehen. Banalitäten, an die man im hektischen Urlaubsalltag manchmal gar nicht denkt. Einmal mal losmarschieren ohne Schaufel, Feuchttücher und Snackbox im Beutel. Sich gegenseitig Auszeiten zu verschaffen – und die dann auch wirklich dafür zu nutzen, um etwas Erfüllendes zu tun. Unternehmungen eben, die den Kopf gerade genug freipusten, dass man auch mal auf die Idee kommt, die Landschaft um sich herum wahrzunehmen und – wer weiß – womöglich sogar zu fotografieren.

Me-Time nicht vergessen

Dafür ist Urlaub schließlich da: Regeneration, die Akkus aufladen. Um Modewörter wie Selfcare, Me-Time, Mommy-Time-out mit Leben zu füllen. Es geht ums Freiräumeschaffen. Niemand muss sich schämen, das gedachte "Ich muss hier raus" auch mal laut auszusprechen – und in die Tat umzusetzen.

Der gute Vorsatz für den nächsten Urlaub steht also.

Und was die Urlaubsfotos betrifft, betrachte ich es einfach so: Letztlich halten wir eben die Momente fotografisch fest, an die wir uns am allerliebsten erinnern wollen, auch wenn der Urlaub schon lange vorbei ist. Offenbar habe ich mein Lieblingsmotiv also immer mit mir auf Reisen. Was für ein Glück.