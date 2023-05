"Als Mutter konnte ich mich nicht ganze Tage ins Bett verziehen oder mit fremden Männern schlafen"

Uschi Bonaparte weiß selbst, wie schwer es sein kann, alles unter einen Hut zu bringen: eine gute Mutter sein, erfolgreich im Job, dazu liebende Ehefrau. Nur wie schafft man es, von diesen Anforderungen, die viele Frauen an sich selbst haben, nicht erdrückt zu werden? "Ich würde gern mein 'Lockermachen' perfektionieren", sagt Uschi lachend. "Das ist für mich eine Lebensaufgabe. Aber ich glaube, es ist nicht möglich, als Mutter alles locker zu sehen. Es geht um so viel. Man muss an so vielen Dingen dran bleiben, auf so vieles allzeit ein Auge haben, damit nichts schiefgeht. Aber ja, Perfektionismus kann einem sehr im Weg stehen. Mein Ordnungssinn hat sich zum Beispiel mit der Anzahl der Kinder erweitert – das macht ja schon mal gar keinen Sinn. Das auszuhalten, dass bei uns nie etwas länger als eine Minute da liegt, wo es hingehört, das bringt mich an meine Grenzen. Es macht viele Mütter – mich eingeschlossen – traurig, dass man zwar unheimlich viel gebacken kriegt, aber nicht alles gleichzeitig, was man will. Sexy sein, auf Augenhöhe mit dem Kind, was für den Kopf tun, für andere da sein, gewaschene Haare haben – ich kenne keine Mutter, die all das an einem Vormittag erlebt."

Mamas dürfen auch Schwäche zeigen

Sie spricht ganz offen darüber, wie sehr die Mutterschaft sie an ihre eigenen Grenzen gebracht hat. "Ich musste zum Beispiel erst Mama werden, um mir zu erlauben, Schwäche zu zeigen. Nach der ersten Schwangerschaft hatte ich eine halbjährige postnatale depressive Phase und habe mir Hilfe gesucht. So weit war ich in meinen Zwanzigern nicht, auch wenn es da vieles zu besprechen gegeben hätte. Das ging als Mama nicht mehr. Ich konnte mich nicht ganze Tage ins Bett verziehen oder mich hinter den Rechner verstecken oder mit fremden Männern schlafen, ich musste handeln. Dann habe ich begonnen, öffentlich über meine Gefühle als Mutter zu schreiben. Jetzt mit drei Kindern fällt mir nichts leichter, als laut zu sagen: 'Du, ich kann nicht mehr!' Aber nach knapp acht Jahren Mutterschaft weiß ich auch: Ich kann mich weder darauf verlassen, dass jemand anderes bemerkt, wenn ich Hilfe brauche, noch, dass jemand Hilfe für mich organisiert. Wir müssen meistens selbst ran. Und das kann übel schwer sein. Aber wir sind das wert."